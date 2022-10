Sant'Ambrogio piange Renata Pedrinelli Romanò, gran dama per 24 anni

Sant'Ambrogio in lutto per la scomparsa di Renata Pedrinelli Romanò.

Sant'Ambrogio in lutto. si è spenta Renata Pedrinelli Romanò

Classe 1935, mamma di Andrea e Alberto Romanò (membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Palio di Legnano), Renata Pedrinelli Romanò è stata per 24 anni gran dama della contrada gialloverde. Il funerale sarà celebrato giovedì 13 ottobre 2022, alle 10.30, nella basilica di San Magno.

"Oggi se ne è andato un pezzo della nostra storia e del nostro cuore"

"Con grande tristezza annunciamo che questa notte purtroppo ci ha lasciato Renata Pedrinelli Romanò - si legge sulla pagina facebook della contrada Sant'Ambrogio - Nostra Gran Dama per ben 24 anni, contradaiola instancabile e appassionata. Non ci dimenticheremo mai del suo amore verso i nostri colori e la cura e la passione con cui seguiva ogni aspetto della vita di Contrada, in particolare i costumi e la Sfilata. Ognuno di noi avrebbe cento aneddoti da raccontare su Renata, ricordi che custodiremo tutti gelosamente nel nostro cuore. Oggi se ne è andato un pezzo della nostra storia e del nostro cuore, ma noi vogliamo ricordarla con il sorriso e la parole dolci che regalava a chiunque varcasse le porte di Via Madonna delle Grazie. La Contrada tutta si stringe in un forte abbraccio alla famiglia, in particolare ai figli Alberto e Andrea".

"Ha dato un significativo contributo a tutto il corteo storico"

"Ci ha lasciati Renata Pedrinelli Romanò, figura di primo piano nella storia del nostro Palio - scrive il Collegio dei capitani e delle contrade del Palio di Legnano - Instancabile animatrice nella Contrada di Sant’Ambrogio, in cui ha ricoperto il ruolo di Gran Dama per ben ventiquattro anni, ne ha curato in particolare i costumi e la sfilata, dando un significativo contributo a tutto il corteo storico. Il Gran Maestro Raffaele Bonito, con il vice Tiziano Biaggi e tutto il Direttivo, porge le più sentite condoglianze ai familiari e alla Contrada tutta".