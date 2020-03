Il Sindaco ha emesso un’ordinanza per avviare la sanificazione degli spazi condominiali e dei contesti ad alta concentrazione abitativa per contrastare ulteriormente il contagio da Coronavirus e garantire una maggior sanità pubblica.

Sanificazione dei condomini a Parabiago

L’Amministrazione comunale ha attivato ulteriori misure per limitare il diffondersi del contagio da Coronavirus presso luoghi privati frequentati da più famiglie come ad esempio i condomini e i contesti in cui persiste una maggior concentrazione di abitanti, soprattutto in un’ottica di tutela verso le persone anziane e più fragili. Pertanto, questa mattina il Sindaco Cucchi, sentito e confrontatosi con il Centro Operativo Comunale, ha emesso un’ordinanza che prevede un intervento di sanificazione presso i luoghi interni ed esterni dei condomini cittadini. L’ordinanza intende completare, e non rendere vane, le azioni di sanificazione attivate dal Comune presso strade e luoghi pubblici, dando priorità alle zone che presentano servizi essenziali e di approvvigionamento per la collettività. Pertanto, l’Amministrazione chiede agli amministratori di condomini di attivarsi in tal senso. Inoltre, al fine di sensibilizzare i residenti all’osservanza delle misure igienico-sanitarie prescritte nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, l’ordinanza dispone che l’elenco di tali misure venga affisso in luoghi ben visibili negli spazi comuni dei condomini.

Le parole del sindaco

“In questa delicata fase dell’emergenza sanitaria -afferma il sindaco Raffaele Cucchi – lo stato di isolamento dei cittadini non basta, diventa ora importante intervenire per igienizzare gli spazi comuni laddove la convivenza è inevitabilmente elevata. Con buon senso e coscienza, stiamo cerchiamo di agire per il bene di ciascun cittadino e per una concreta tutela della sanità pubblica”.

Cosa devono fare gli amministratori di condominio?

Agli amministratori di condominio viene chiesto di sanificare gli spazi interni ed esterni comuni con prodotti idonei e con particolare attenzione a ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti.

La sanificazione dovrà obbligatoriamente essere effettuata almeno una volta alla settimana nei luoghi di fruizione e passaggio e due volte alla settimana nei luoghi di raccolta rifiuti.

Gli interventi di sanificazione dovranno avere inizio entro e non oltre il 30 marzo 2020 e la mancata osservanza del provvedimento, comporterà sanzioni come previsto dalla normativa.

