Sanificazione nelle case: è una truffa! Il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo avverte i cittadini di non aprire a persone in tuta bianca che chiedono di entrare nelle case per sanificare gli ambienti.

Sanificazione nelle case: non aprite

Il sindaco Gilles Ielo chiede la collaborazione dei cittadini: “Se persone in tuta bianca vi chiedessero di entrare nelle case per fantomatiche sanificazioni, NON APRITE! È UNA TRUFFA! Nel nostro Comune non è ancora accaduto, ma è meglio prevenire e per questo faccio appello a tutti i cittadini di rivolgersi immediatamente alla Polizia Locale e ai Carabinieri per la tempestiva segnalazione di eventuali casi rilevati a Rescaldina.

L’Amministrazione sta approfondendo il tema di una pulizia straordinaria e qualora dovesse programmare tali interventi, sarà predisposta opportuna informativa che anticipatamente sarà comunicata alla cittadinanza attraverso i canali d’informazione istituzionali.

Sottolineo inoltre che l’eventuale pulizia potrebbe comunque essere effettuata esclusivamente su aree pubbliche e da escludere categoricamente qualsiasi intervento presso i domicili privati”.

