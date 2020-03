Sanificazione delle strade anche a Legnano

Sanificazione delle strade al via anche a Legnano.

Sanificazione dell’asfalto: “Ulteriore contributo al contenimento del Coronavirus”

“In un periodo difficile come quello che si sta vivendo, anche Ala ha deciso di fare la propria parte, potenziando ulteriormente l’igiene di strade e piazze: in queste ore la società del Gruppo Amga è, infatti, al lavoro per concordare con le varie Amministrazioni comunali un programma d’interventi di sanificazione”. La società partecipata che si occupa di servizi di igiene ambientale e che ha come socio di maggioranza Palazzo Malinverni spiega che nei prossimi giorni nei comuni serviti (oltre a Parabiago, dove l’intervento è già stato effettuato mercoledì 12 marzo 2020, e a Legnano, si tratta di Canegrate, Magnago, Villa Cortese, Arconate, Buscate, San Giorgio su Legnano, Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora sopra Ticino, Marcallo Con Casone, Dairago, Turbigo, Robecchetto con Induno e Gallarate) si vedranno le spazzatrici della società, comunemente impiegate per la pulizia ordinaria, passare lungo le strade irrorando l’asfalto con acqua mista a un prodotto sanificante. “Si tratta di una soluzione atossica e non corrosiva, che garantirà una maggiore igiene alle nostre città, in un frangente dove l’attenzione alla pulizia deve essere massima” spiega Ala. L’iniziativa intende essere “un ulteriore contributo al contenimento del Coronavirus”, ma la società ricorda che “ciascun cittadino deve fare la propria parte, attenendosi scrupolosamente alle buone norme comportamentali dettate dai decreti ministeriali”.

