Sanificazione delle scuole: “Non è necessaria”

Progetto Magenta chiede la sanificazione delle scuole, mail sindaco risponde: “Ad oggi non è necessaria”.

Progetto Magenta chiede la sanificazione delle scuole

Il gruppo di minoranza porta avanti l’istanza sulla base delle richieste dei cittadini, a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19: “Giungono domande su quanto si stia facendo per provvedere a sanificare gli ambienti chiusi e soprattutto le scuole che sono di competenza comunale”, spiega il gruppo di minoranza. Durante la conferenza dei capigruppo convocata mercoledì scorso dal sindaco Chiara Calati, per informare le minoranze sulle decisioni prese in questo periodo di emergenza, la capogruppo Silvia Minardi ha chiesto informazioni in merito ai lavori di sanificazione degli ambienti scolastici, delle scuole del primo ciclo. “Il sindaco Chiara Calati aveva preso l’impegno di informarci”, precisa Minardi. L’intervento è stato eseguito in alcuni Comuni dell’hinterland milanese in questi giorni di chiusura forzata per via dell’emergenza Coronavirus.

Calati: “Non è necessaria”

La prima cittadina ha precisato che: “Ci stiamo confrontando con Ats ma, al momento, non essendoci alcun caso sul nostro territorio ed essendo state le scuole chiuse, provvederemo solo ad una pulizia accurata. Non si rende necessaria sanificazione”.

Torna alla home per altre notizie