San Martino: simbolica benedizione al trattore

Niente fiera, ma resta la festa per onorare San Martino, patrono del paese. Il parroco di Inveruno don Marco Zappa ha benedetto un trattore, simbolo degli agricoltori e allevatori del territorio inverunese. Presente anche il sindaco Sara Bettinelli e il Comandante della Polizia Locale.

San Martino: fiera rimandata

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha fermato l’Antica Fiera di San Martino. L’edizione numero 413 di una delle tradizioni lombarde più antiche riferite al mondo agricolo e alimentare, non si è potuta svolgere. Nonostante non si possa tenere la festa più importante di Inveruno sono state pensate nuove iniziative per ricordare il patrono. Così domenica 15 novembre alle 16 si potrà seguire un evento on line dal titolo «Un itinerario europeo – Il cammino di San Martino. Tradizione e arte ispirate al Santo di Tour» collegandosi al sito della parrocchia.

Eventi online

Sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina facebook della Fiera agricola si potranno vedere dei documentari relativi ai temi principali della fiera trattati negli anni; sarà pubblicato il reportage di foto dedicate alla Fiera realizzate da Fotoinfuga.

