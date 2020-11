San Giorgio piange Alberto Masetti, tra i fondatori della Pro loco

San Giorgio su Legnano piange un uomo che ha dato dato alla comunità.

San Giorgio dà l’addio ad Alberto Masetti: portò in paese i Legnanesi

Si è spento Alberto Masetti, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari venerdì 13 novembre. Ottantasei anni, è stato uno tra i promotori e sostenitori della Pro loco sangiorgese e in paese aveva portato anche i Legnanesi. Conosceva bene la Teresa, Antonio Provasio, perché fu il suo caporeparto quando la Teresa lavorava ancora in fabbrica.

Tutti lo ricordano con affetto per l’impegno in favore della comunità

Nato e cresciuto a San Giorgio, per un periodo di tempo ha vissuto a Cerro Maggiore per poi tornare nel suo paese natale in vecchiaia. Tutti lo ricordano con affetto, come un uomo dedito alla famiglia, al lavoro e anche alla sua comunità per la quale ha fatto grandi cose. Ha contribuito attivamente alla scrittura del libro “San Giorgio su Legnano non dimentica la sua storia” con un’autobiografia.

Domani l’ultimo saluto in chiesa parrocchiale

Le esequie saranno celebrate domani, lunedì 16 novembre, alle 10.30 in chiesa parrocchiale.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE