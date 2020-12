San Bernardino regala un sorriso con la “spesa solidale” organizzata insieme a Collegio dei Capitani e le altre Contrade.

San Bernardino regala un sorriso con la “spesa solidale”

La Contrada san Bernardino partecipa all’iniziativa della “spesa solidale” organizzata insieme a

Collegio dei Capitani e le altre Contrade, grazie anche all’importante contributo dei Supermercati

Tigros, avendo come interlocutore la Caritas Parrocchiale di San Paolo alla quale saranno

consegnati una ventina di buoni spesa da 50€ che la Caritas stessa utilizzerà per i bisogni essenziali

di un consistente numero di famiglie in difficoltà.

Potendo beneficiare del sensibile ed attento aiuto della Caritas San Paolo, la Contrada San

Bernardino ha voluto andare un tantino oltre, cercando di individuare nello specifico le esigenze

concrete di chi si trova a passare un momento non facile in questo periodo natalizio.

La Caritas ha segnalato che le famiglie da loro assistite hanno spesso al loro interno dei bambini che

purtroppo, viste le gravi difficoltà, non avranno la possibilità di ricevere un dono natalizio.

Ed ecco che allora la Contrada San Bernardino, appresa questa situazione, ha deciso di intervenire

con un ulteriore impegno per tentare di regalare un sorriso a questi bambini e consentire di far avere

loro almeno un giocattolo, che allieti questo Natale.

Mercoledì 23 dicembre, quindi, insieme ai sostegni di tipo alimentare e materiale, la Caritas di San

Paolo ha distribuito anche un panettone per ognuna delle 35 famiglie più disagiate ed un giocattolo

per i 45 figli di queste famiglie con un bigliettino augurale della Contrada Biancorossa che intende

con questo gesto rafforzare il profondo legame con il suo territorio ed il suo consolidato impegno

nel sociale.

Desideriamo ringraziare pubblicamente la Signora Fiorella Colombo della Caritas San Paolo per

l’aiuto e la disponibilità prestati nel permettere di creare questo importante intervento sociale.

Sicuramente questo gesto è solo una goccia nel mare dei bisogni delle famiglie in difficoltà, che la

pandemia ha indubbiamente e drammaticamente aggravato, ma è anche una testimonianza che la

Contrada è una grande famiglia legata al suo territorio e che il Palio è un valore per la città di

Legnano.

TORNA ALLA HOME