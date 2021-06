San Bernardino piange Elide Galimberti

San Bernardino in lutto per la scomparsa di Elide Galimberti.

San Bernardino piange la scomparsa di Elide Galimberti

La donna, contradaiola biancorossa e sorella del capitano non reggente della contrada di via Somalia Pier Antonio Galimberti, si è spenta nelle scorse ore. Le esequie saranno celebrate domani, martedì 15 giugno 2021, alle 15, nella chiesa del Santissimo Redentore a Legnano. "La Reggenza, il Consiglio e tutto il popolo di San Bernardino si uniscono nel dolore al Capitano Pier e porgono le più sentite e vive condoglianze per la scomparsa della amata sorella Elide" è il messaggio con cui i contradaioli cingono in un abbraccio ideale il loro capitano non reggente.