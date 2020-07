San Bernardino conferma la Reggenza in carica anche per l’anno Paliesco 2020-2021.

San Bernardino conferma la Reggenza in carica

Il Consiglio di Contrada, giovedì 16 luglio, su proposta del Capitano Ermenegildo Lilli, ha ratificato le nomine di Silvia Banfi come Castellana, Riccardo Colombo come Scudiero e Simone Spadari come Gonfaloniere. Su proposta del Gran Priore Alessandro Moroni, il Consiglio di Contrada ha ratificato le nomine di Barbara Carolo Moroni come Gran Dama e di Fabio Rusconi come Vice Gran Priore.

La nuova Reggenza

La nuova Reggenza di San Bernardino per l’anno 2020-2021 è così composta:

Gran Priore Alessandro Moroni

Capitano Ermenegildo Lilli

Castellana Silvia Banfi

Gran Dama Barbara Carolo Moroni

Scudiero Riccardo Colombo

Gonfaloniere Simone Spadari

Vice Gran Priore Fabio Rusconi

