Sale su una gru e minaccia di buttarsi

Sale su una gru e minaccia di gettarsi

E' salito su una gru, minacciando di gettarsi di sotto. E' quanto sta succedendo in questi istanti a Rescaldina. L'uomo, un operaio, intorno alle 10 di oggi, mercoledì 29 maggio 2024, è stato infatti notato in cima alla struttura di un cantiere di via Colombo mentre gridava di ricevere gli stipendi che gli mancavano. In questi istanti si trova ancora a diverse decine di metri di altezza, gridando.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i mezzi del 118.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI