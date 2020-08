Salame con la salmonella, scatta il ritiro

Richiamo alimentare disposto il 30 luglio 2020.

Salame con la salmonella

Il ministero della Salute ha ritirato un lotto di salame per la possibile presenza di salmonella.

Il lotto interessato è il numero 16, relativo al salame lardellato prodotto dal Salumificio Cardinali Srl di Monterinaldo, nelle Marche (marchio di identificazione del produttore: IT 9-2180/L).

Qualora si fosse in possesso di tale prodotto si è pregati di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato.