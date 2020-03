Safari Park allo stremo: “Derrate per sostentare 300 specie” VIDEO

Il Safari Park è allo stremo e chiede derrate e biglietto d’ingresso per sostentare le 300 specie presenti nel sito.

L’appello alle aziende

L’appello è rivolto a centri commerciali, supermercati, negozi di alimentari frutta e verdura, panifici, alle aziende produttrici o agricole. Arriva direttamente dallo staff della struttura e chiede di poter donare quanto per loro superfluo o non più idoneo alla vendita al parco.

Safari Park in un momento delicato

Queste le parole utilizzate dagli addetti ai lavori per descrivere lo stato delle cose:

Safari Park Lago Maggiore in queste settimane sta attraversando un momento molto delicato che mette a rischio la regolare operatività e il sostentamento delle 300 specie di animali attualmente ospitati all’interno della struttura di Pombia (No). I nostri animali necessitano di assistenza, derrate alimentari, farmaci ed integratori per decine di miglialia di euro e l’interruzione così brusca delle attività sta mettendo a dura prova finanze e relative forniture.

L’appello ai visitatori

L’appello, dunque, è esteso soprattutto ai visitatori. A loro la richiesta di poter acquistare online un biglietto di ingresso alla struttura. Per quando, ovviamente, riaprirà i battenti.

Oggi lanciamo un appello non solo a tutte le Attività ma anche ai privati perchè tutti gli amici di Safari Park possano aiutarci e sostenerci. A loro non richiediamo donazioni ne tanto meno invio di materiale, ma semplicemente la possibilità che possano acquistare adesso il biglietto di ingresso a data aperta sul nostro shop on line.

Info sul biglietto

Il biglietto lo si potrà poi utilizzare per tutta la stagione non appena la situazione di emergenza sarà rientrata. E’ possibile anche donarlo come regalo per un evento o celebrazione. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito dello zoo: https://www.safaripark.it/.

