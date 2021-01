Sacchi per i rifiuti, attivo il nuovo distributore

Sacchi per i rifiuti, installato un nuovo distributore nel cortile del municipio di Legnano.

Sacchi per i rifiuti, il distributore nella sede di Amga non è più attivo

A causa dell’emergenza sanitaria in atto non è più possibile andare agli sportelli di Amga per approvvigionarsi dei sacchi per i rifiuti. Il distributore automatico che era presente all’ingresso dell’area sportelli, infatti, non è più attivo e il personale fornisce esclusivamente la prima fornitura di sacchi a quegli utenti che effettuano l’iscrizione al ruolo Tari.

Nel cortile del municipio ne è stato aggiunto un terzo (uno solo per l’umido)

A fronte delle numerose richieste pervenute dai cittadini di Legnano, da ieri, giovedì 21 gennaio 2021, è stato aggiunto un ulteriore distributore di sacchi ai due che erano già presenti all’interno del cortile comunale. I distributori sono dunque tre: uno eroga gratuitamente (introducendo la Carta regionale dei servizi) i sacchetti in mater- bi per la raccolta dell’umido e gli altri due invece erogano invece a pagamento tutte le altre tipologie di sacchi.