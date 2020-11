Sabino De Castro campione italiano della Gt Endurace

Ha vinto la tre ore endurance, quarta e ultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo

Una passione ereditata da papà Antonio, il medico pilota

Nuovo successo, un nuovo importante titolo per Sabino De Castro il pilota rhodense che milita nella categoria Gran Turismo. Quella disputata domenica scorsa sul veloce circuito di Monza è stata una prova da incorniciare per il giovane rhodense che ha ereditato la passione per l’automobilismo da papà Antonio il medico-pilota che nella sua carriera ha ottenuto numerosi successi. Tornando alla gara di domenica, Sabino De Castro con i piloti Paolo Gnemmi e Riccardo Pera ha vinto la tre ore endurance, quarta e ultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo 2020.

Sul podio con la <sua> Porsche Cayman 718 GT4 Evo

Il pilota rhodense è salito sulla Porsche Cayman 718 GT4 Evo al termine della prima ora di gara subentrando al compagno di team Gnemmi. Giro dopo giro ha recuperato il distacco di 16 secondi rispetto alla Bmw M4 del team Italia e ha sopravanzato il temibile avversario lasciando all’ultimo stint di gara un vantaggio di circa 15 secondi al compagno Pera che ha gestito e concluso vittoriosamente. Il prestigioso Campionato è stato dominato dall’equipaggio del team Porsche di Cermenate (Como) vincendo tutte le quattro gare endurance del 2020 (Vallelunga, Misano, Imola e Monza).

Tre titoli negli ultimi quattro anni

Da sottolineare inoltre che Sabino de Castro ha conquistato con la Porsche Ebimotors di Enrico Borghi ben tre titoli italiani negli ultimi quattro anni. «Sono molto contento dei risultati ottenuti sui campi di gara – ha dichiarato il driver rhodense – Sono molto contento dell’equipaggio composto da validi piloti e dell’efficienza e competitività della squadra. Non ultimo per gli sponsor che anche in questo difficile anno mi hanno supportato permettendomi di ottenere delle grandi soddisfazioni».