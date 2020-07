Sabato notte di incidenti SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra sabato 18 e domenica luglio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

30enne contro un ostacolo a San Vittore Olona

Un ragazzo di 30 anni è stato soccorso e medicato sul posto dai volontari della Croce Rossa di Legnano dopo essere finito contro un ostacolo con la propria auto. L’incidente si è verificato poco dopo l’una sulla statale 33 del Sempione sul territorio di San Vittore Olona

Paura per uno scontro tra due auto a Nerviano

Erano da poco passate le 2 quando al 118 è arrivata la richiesta di intervenire con un mezzo di soccorso a Nerviano, sulla Statale del Sempione. Due auto con a bordo due giovani, una donna di 25 anni e un uomo di 31 si sono scontrate tra loro. Sul posto oltre ai volontari della Croce Rossa di Legnano anche i carabinieri di Legnano- Fortunatamente per i due giovani tanto spavento. Per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.

38enne contro un ostacolo a Bareggio

E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Rho il 38enne che alle 2.32 è finito contro un ostacolo a Bareggio in via 25 aprile. Sul posto i volontari della Croce Bianca di Sedriano e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Donna aggredita a Ossona

I carabineri della Compagnia di Abbiategrasso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto alle 4.34 in via Francesco Baracca a Ossona. La chiamata al 118 riporta una aggressione ai danni di una donna di 45 anni che ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.