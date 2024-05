Sabato e domenica transito vietato in piazza San Vittore

Restrizioni alla viabilità nel centro di Rho in concomitanza con gli eventi previsti in piazza San Vittore sabato e domenica per la festa del patrono.

Giornata della Prevenzione e Sagra di San Vittore

Sabato sono in programma la Giornata della Prevenzione ideata in collaborazione con Asst Rhodense a tutela della salute dei cittadini nella centralissima piazza e il Mercato Contadino in largo don Rusconi; mentre domenica è in calendario la Sagra di San Vittore legata alla festa per il patrono San Vittore Martire, la cui ricorrenza cade oggi, mercoledì 8 maggio giorno in cui gli uffici comunali rimarranno chiusi, con eccezione del comando di Polizia locale.

Divieto di transito anche per i residenti, il Mercato contadino in Largo Don Rusconi

Per la “Giornata della Prevenzione” sulla piazza saranno presenti gazebo e banchetti informativi: pertanto dalle 8 alle 15 verrà istituito il divieto di transito anche per i residenti-autorizzati ( insieme al divieto di sosta con rimozione coatta. Il Mercato contadino si svolgerà in largo don Giulio Rusconi, dalle 8.30 alle 12.30. Anche in quegli spazi divieto di transito e sosta negli orari in cui saranno presenti le bancarelle.

Per la Sagra di San Vittore di domenica è prevista la presenza di bancarelle dei produttori agricoli del territorio, oltre ai mezzi agricoli, agli animali delle cascine, ai ristoratori che alle 19.30 distribuiranno risotto a tutti i presenti: non sarà possibile dalle 7 alle 21 né transitare né sostare in piazza San Vittore, in largo Casati e in largo don Rusconi. Le iniziative sono ideate dal Davo, Distretto Agricolo Valle Olona. Il cortile del Palazzo Comunale sarà a disposizione dei partecipanti alla manifestazione. Anche in questo caso divieto di transito anche per i residenti-autorizzati e divieto di sosta con rimozione coatta in piazza San Vittore, in largo Casati e in largo don Rusconi. Divieto di sosta anche in parte del cortile del Palazzo Comunale.