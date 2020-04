Sabato controllate oltre 12mila persone: 423 sanzioni

I dati complessivi della Prefettura di Milano.

Sabato controllate 12mila persone

Nella giornata di sabato 18 aprile sono state controllate oltre 12mila persone, di queste sono risultate non ottemperanti ai decreti, e quindi sanzionate, 423.

Le forze dell’ordine del territorio della Prefettura di Milano hanno verificato le attività di 12423 cittadini. 423 le sanzioni elevate.

Esercizi commerciali

Verifiche anche negli esercizi commerciali. L’attività di controllo ne ha coinvolti 3078 nella giornata di sabato. Per 12 titolari sono scattate le sanzioni in quanto non erano state predisposte o rispettate le misure di contenimento del virus.

