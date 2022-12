Saba ha fretta di nascere: donna partorisce in ambulanza

Una gioia immensa e tante emozioni per l'equipaggio della Croce Bianca di Magenta che nei giorni scorsi ha visto nascere sulla propria ambulanza il piccolo Saba.

Saba nato sull'ambulanza

Aveva tanto fretta di nascere il piccolo Saba, venuto al mondo nella giornata di Santo Stefano pochi secondi dopo che la madre era salita sull'ambulanza della Croce Bianca di Magenta. La chiamata era arrivata poco prima e vista l'urgenza sul posto si erano precipitati oltre all'ambulanza anche un'automedica con medico, infermiere e un autista tecnico.

L'intervento sul posto

La donna stava per essere trasportata in auto in ospedale ma, quando ancora si trovava sotto casa, si è accorta insieme all'accompagnatore di stare per partorire: è arrivata così la chiamata al 118. Il tempo di trasportarla in ambulanza, dove erano presenti i tre volontari che il piccolo è nato.

"E' stata una grande emozione per tutti noi veder nascere quel bambino - hanno affermato i soccorritori dell'ambulanza 134- Un evento unico dopo giorni di interventi molto difficili che ci ha reso ancora più felici".

Il trasporto in ospedale

Successivamente medico e infermiere hanno stabilizzato le condizioni di entrambi trasportandoli all'ospedale di Legnano dove sono stati ricoverati.