Rugby sound, “Più sostegno dall’Amministrazione oppure addio Legnano”

Rugby sound, gli organizzatori rivolgono un appello al futuro sindaco di Legnano al quale chiedono “più sostegno e interesse” nei confronti della kermesse musicale che dal 2017 si tiene all’Isola del Castello; se così non fosse, si dicono pronti a lasciare la città.

Rugby sound, la lettera aperta ai candidati sindaco

E’ quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a tutti i candidati sindaco dopo l’annullamento dell’edizione 2020 causa Covid, cancellazione che ha messo in difficoltà “un brand che riversa tutti i suoi introiti all’interno di una società sportiva dilettantistica non a scopo di lucro, Rugby Parabiago”. “Ciao amiche e amici del Rugbysound, quest’anno non siamo riusciti a salutarvi sotto il palco come di consueto e di questa cosa ne siamo davvero dispiaciuti, ma è stato giusto così – scrivono gli organizzatori – Lo è stato e ancora lo è nei confronti di chi ha sofferto e sta ancora soffrendo a causa di questa pandemia. Era ed è giusto così nei confronti di chi ha duramente lavorato e sta ancora duramente lavorando per la tutela e la salute di tutti noi. A loro va il nostro più profondo ringraziamento. Ovviamente abbiamo sentito la mancanza di tutti voi; ci sono mancate le giornate folli e frenetiche della fase di allestimento, come ci sono mancate le notti insonni passate a lavorare, per dare vita a un Rugbysound divertente e sicuro. Quella del 2020 è un’estate strana: un’estate di surreale silenzio, per chi, come noi, da più di vent’anni ha donato anima e corpo a questa manifestazione. Silenzio che ci porta a riflettere e programmare il nostro futuro; nonostante l’incertezza e le numerose difficoltà abbiamo voglia di migliorare il nostro lavoro”.

“Grazie agli introiti del festival, quote di iscrizione calmierate per i bambini e progetti sociali”

“Forse non tutti sanno che Rugbysound, a differenza di molte altre manifestazioni nel suo genere, non è un’azienda con fini commerciali ma un brand che riversa tutti i suoi introiti all’interno di una società sportiva dilettantistica non a scopo di lucro, Rugby Parabiago – si legge ancora nella lettera – Grazie anche a questi introiti Rugby Parabiago può finanziare numerose attività, ad esempio quelle rivolte ai bambini, riuscendo a mantenere le quote di iscrizione calmierate; può inoltre sostenere quella che ad oggi è la sua vetrina più blasonata, ossia il campionato nazionale di Serie A maschile; sempre grazie a questi introiti sostiene i progetti sociali a sostegno di ragazzi meno fortunati oltre alle ore di supporto ai progetti scuola sul territorio”.

“Serve un’Amministrazione che creda nell’evento e nel suo potenziale per il territorio”

“Rugby Parabiago è la prima società sportiva dilettantistica italiana affiliata alla Federazione Rugby ad aver redatto, presentato e applicato un suo ‘Report di sostenibilità’ (consultabile sul sito istituzionale del club) che racchiude anche le attività in capo a Rugbysound – proseguono gli organizzatori della kermesse – Avere una logica sostenibile oggi è fondamentale ma non lo si può fare senza una programmazione strategica adeguata; programmazione che reputiamo fondamentale anche nell’ambito festival. Per poter far ciò è necessario un grosso lavoro ma anche avere accanto un’Amministrazione lungimirante, che creda nell’evento e nel suo potenziale per il territorio, con cui condividere una vision temporale a medio-lungo periodo. Pensiamo che – come altre illustri attività ed eventi cittadini – il nostro possa essere un contributo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di Legnano, soprattutto nel periodo che seguirà questa crisi”.

“Altrimenti saremo costretti nostro malgrado a valutare location alternative che ci sono già state proposte”

“Pur apprezzando immensamente il supporto ricevuto sino ad ora, riteniamo che serva un maggiore sforzo per poter programmare ed investire su uno sviluppo della manifestazione il più possibile integrata con la città e che possa dare ad essa un valore aggiunto in termini di socialità, marketing territoriale, cultura, indotto per attività di ristorazione, alberghiere, e via dicendo – continua la lettera – Avendo trovato in questi anni in Legnano la nostra soluzione logistica ideale, auspichiamo che la prossima Amministrazione, in tempi brevi, ci possa offrire quel sostegno e quell’interesse che attività di questo tipo necessitano. Qualora questo non avvenisse saremo costretti nostro malgrado a valutare proposte e soluzioni di location alternative che già ci sono state proposte. Siamo tuttavia certi che l’Amministrazione non voglia farsi sfuggire questa grande opportunità e che quindi possa creare le sinergie necessarie per un’edizione 2021 da ricordare.Vi abbracciamo tutti virtualmente”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE