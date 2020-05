Rugby Sound all’isola del Castello di Legnano annullato: è ufficiale.

Rugby Sound annullato: è ufficiale

E’ di oggi, lunedì 18 maggio, l’annuncio che quest’anno non si terrà il Rugby Sound all’isola del Castello di Legnano. La notizia era già nell’aria vista l’emergenza Coronavirus in atto. Ma i ragazzi del Rugby Sound non si danno per vinti ed entro il 31 luglio comunicheranno sui loro canali gli aggiornamenti sull’evento.

Ecco l’annuncio su Facebook:

