Rubavano la corrente da una vecchia centralina

Nella zona del piazzale del cimitero di Parabiago, ignoti hanno fatto dei collegamenti abusivi per rubare energia elettrica probabilmente per alimentare dei caravan.

Rubavano la corrente da un vecchio contatore

E' scattata la denuncia contro ignoti da parte della Polizia Locale di Parabiago che ha scoperto l'allacciamento abusivo ad una colonnina Enel non più in uso. Le persone hanno molto probabilmente avevano fatto questi collegamenti per alimentare caravan o camper evitando di pagare le utenze previste.

Dopo aver sequestrato il materiale presente, la Polizia sta ora svolgendo delle indagine per cercare di risalire agli autori del collegamento.