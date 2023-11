Rubava in un'autocarrozzeria, arrestato

Rubava in un'autocarrozzeria di Legnano, arrestato 31enne di Villa Cortese.

Rubava nell'autocarrozzeria, preso

I Carabinieri lo hanno colto il flagranza mentre stava rubando all'interno di un'autocarrozzeria di Legnano. E' quanto successo questa notte, in città. L'uomo, un 31enne di Villa Cortese, si era infatti introdotto nell'attività, in via Novara, ed aveva iniziato a rubare. Per la precisione, aveva già messo le mani sulle cassa, dalla quale aveva preso l'incasso della giornata dell'attività commerciale per poi cercare di fuggire. I militari l'hanno bloccato e arrestato.

In carcere

Il 31enne è stato così condotto nella caserma legnanese e poi, in mattinata, è stato sottoposto alla direttissima nel Tribunale di Busto Arsizio.