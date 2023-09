Rubato un defibrillatore: è il terzo scomparso in pochi giorni

Ignobile furto a Legnano nella contrada Sant'Ambrogio dove è stato portate via il defibrillatore pubblico presente: si tratta del terzo furto in pochi giorni di un defibrillatore nel territorio.

Rubato il defibrillatore: è il terzo in pochi giorni

Alcuni vandali hanno rubato il defibrillatore posto fuori dal maniero di via Madonna delle Grazie 3.

Rammarico in Contrada per il brutto gesto scoperto domenica mattina, 17 settembre, al risveglio. Il defibrillatore è da due anni a disposizione della comunità, realizzato in collaborazione con i Lions Club del territorio e con 60mila vite da salvare.