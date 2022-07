Rubato nella notte il nuovo pulmino dei disabili

Rubato un altro mezzo alla Uildm Legnano.

Rubato il pulmino per l'accompagnamento di disabili e anziani

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 luglio 2022, la sezione cittadina dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare ha subito l'ennesimo furto. A renderlo noto è il presidente Luciano Lo Bianco: "In quest’ultima notte del 3 luglio, ci hanno rubato un altro mezzo, un Doblò nuovo che ci era stato da poco dato in comodato, parcheggiato all'interno del Parco ex Ila. Non ho più commenti da fare... Siamo stanchi e peggio ancora non possiamo più fare quei trasporti e accompagnamenti di persone con disabilità e anziani che erano stati già programmati. C'è poco da dire... Ripeto solo, siamo stanchi e verrebbe voglia di mollare tutto".