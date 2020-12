Rubato l’albero di Natale e le ghirlande dei commercianti

Rubato l’albero di Natale e le ghirlande dell’associazione “Facciamo Quadrato” di Nerviano.

L’amarezza è tanta tra le fila dell’associazione “Facciamo quadrato”, che raggruppa commercianti e imprenditori di Nerviano. La brutta sorpresa è arrivata domenica mattina: “Questa mattina ci siamo accorti che qualche furbetto (come si vede dalle foto prima e dopo), ha portato via l’alberello sotto la cassetta delle lettere di Babbo Natale, nei giorni scorsi poi sono state danneggiate o rubate le ghirlande che come associazione abbiamo donato ai nostri soci, e non – commentano da Facciamo Quadrato – Siamo contenti che molti concittadini ci abbiano ringraziato per aver cercato di dare un tocco magico a questo Natale, ci spiace per coloro che invece non lo stanno apprezzando”.

LE FOTO (prima e dopo il furto):



