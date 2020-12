Gli rubano la macchina sotto casa e in pieno giorno. Brutta sorpresa venerdì pomeriggio per Maurizio Mucciarelli, referente di Fratelli d’Italia a Sedriano.

Rubata l’auto del referente di Fratelli d’Italia

Il furto è avvenuto tra le 14 e le 14.45 fuori dalla sua abitazione alla Roveda: «Sono rientrato pochi minuti prima delle 14 dopo essere andato a prendere mio figlio a scuola – racconta – Il tempo di preparargli un piatto di pasta e, quando sono sceso per uscire di nuovo, l’auto non c’era più».

“Non vorrei che fosse un avvertimento”

Si tratta di un Fiat Doblò del 2012, targato EM731BE, che si distingue facilmente per una grossa scritta sul lunotto posteriore, che pubblicizza l’attività di Mucciarelli. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri di Sedriano, ma finora le ricerche non hanno dato esito positivo: «Chi ha commesso il furto è certamente una persona che mi ha curato e che conosce bene il territorio, dal momento che non è passato sotto nessuno dei varchi di lettura targhe presenti in zona – prosegue Mucciarelli – Non vorrei si trattasse di un avvertimento nei miei confronti».

