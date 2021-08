Brutta sorpresa per Roberto Scurati, capogruppo della Lega di Sedriano, al ritorno dalle ferie: la sua Citroen C2 parcheggiata vicino a casa è stata rubata.

Rubata l'auto del capogruppo della Lega

L'auto, una Citroen C2 verde chiaro targata DG 424 MY, era posteggiata nel parcheggio accanto al cimitero, in via Giovanni XXIII. Scurati si è accorto del furto ieri, lunedì 16 agosto, al ritorno dopo alcuni giorni di ferie e ha presentato denuncia. Chi vedesse l'auto avvisi i Carabinieri.