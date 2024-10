Rubata a Sassuolo nel 2013 la pistola usata da un46enne per sparare al figlio della compagna

Risulta rubata a Sassuolo in Provincia di Modena nel 2013 la pistola con cui un uomo di 46 anni di nazionalità albanese ha sparato stanotte al figlio della compagna, un ragazzo di 19 anni ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale milanese di Niguarda.

I carabinieri della Compagnia di Rho hanno sequestrato pistola e 40 cartucce

I carabinieri della Compagnia di Rho hanno sottoposto a sequestro sia l'arma sia 40 cartucce dello stesso calibro di quello usato per sparare al ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, l'episodio è avvenuto attorno alle 3.40 al civico 41 di via XXV Aprile. Il 19enne e il compagno della madre, una donna ucraina, avrebbero ingaggiato una violenta lite. Poi l'uomo ha estratto la pistola, una Beretta calibro 84 che risultata rubata nel 2013, esplodendo un unico colpo all'indirizzo del ragazzo, che si è accasciato immediatamente al suolo.

Il giovane trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda è stato operato d'urgenza

Scattato l'allarme dato da alcuni vicini di casa sul posto sono arrivati gli operatori della Sos Novate, il personale medico e infermieristico dell'automedica inviata dal vicino ospedale Sacco oltre a due pattuglie di carabinieri della Compagnia di Rho. Il ragazzo è stato trasportato subito, in codice rosso, all'ospedale milanese di Niguarda dove è stato operato d'urgenza. Al momento, la prognosi è riservata e il giovane lotta per la vita. I carabinieri hanno ascoltato le persone presenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti