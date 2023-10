Rubano urna con le ceneri del defunto, ritrovata lungo la Saronnese

Urna con le ceneri di un defunto rubata a Legnano e ritrovata lungo la Saronnese a Rescaldina.

Ceneri del defunto rubate dai ladri

I ladri avevano messo a segno un furto in un'abitazione a Legnano. Forse pensavano che quel soprammobile fosse un vaso quando in realtà si trattava di un'urna contenente le ceneri di un defunto. E' quanto successo nei giorni scorsi e ha visto al centro della vicenda i malviventi che hanno colpito nella città legnanese. Molto probabilmente pensavano che all'interno vi fossero oro e gioielli, ma non certo i resti di un estinto.

L'urna abbandonata

Una volta capito di cosa si trattava, i ladri in fuga hanno abbandonato l'urna lungo la Saronnese ossia la provinciale che collega Legnano con Rescaldina. A trovarla è stata proprio la Polizia loclale rescaldinese che l'ha riconsegnata al legittimo proprietario.