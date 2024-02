Rubano una macchia e si incastrano sotto i portici del centro di Pogliano dopo una fuga dalla Polizia Locale

Fermano una ragazza di Vanzago che sta aprendo il cancello di casa per portare l'auto nel box dopo una serata passata con gli amici, l'avvicinano con la scusa di una sigaretta e gli rubano il mezzo per poi scappare agli agenti della Polizia Locale e incastrarsi con l'auto sotto i portici di piazza Tarantelli a Pogliano

Il conducente del veicolo in fuga ha sbagliato direzione e si è incastrato sotto i portici di Piazza Tarantelli

Serata movimentata, per gli agenti della Polizia Locale del Comando Unico Pogliano-Neviano quella di ieri, sabato. Intorno alle 23 una pattuglia del Nucleo Radiomobile notava in Via Garibaldi a Pogliano Milanese un veicolo che procedeva ad alta velocità. Gli agenti decidevano pertanto di fermarlo e controllarlo. Non appena la pattuglia azionava i lampeggianti, il veicolo si dava alla fuga svoltando nel parcheggio di Piazza Repubblica a Pogliano. Qui anziché svoltare in Via Dante e uscire, svoltava a sinistra e rimaneva chiuso tra il condominio di piazza tarantelli davanti e la pattuglia della polizia locale alle spalle incastrandosi sotto i portici.

Il veicolo in fuga ha abbattuto sedie e tavolini dei bar

La pattuglia del Radiomobile cercava di bloccarli all’uscita in Via Paleari chiedendo ausilio anche all’altra pattuglia in abiti civili. Giunti dopo pochi secondi si trovavano davanti ad una scena da film: il veicolo in fuga aveva abbattuto tavolini e sedie dei bar presenti sotto i portici e poi si era schiantata contro l’ultima colonna vicino a Via Paleari nel tentativo di uscire.

I due occupanti dell'auto sono scappati a piedi verso il Comune

Rimanendo incastrati, gli occupanti, allo stato sembrerebbe fossero 2, si davano alla fuga a piedi in direzione Palazzo Comunale. Subito gli agenti in borghese iniziavano le ricerche dei fuggitivi mentre la pattuglia in divisa identificava il proprietario del veicolo

La proprietaria dell'auto derubata con la scusa di una sigaretta

Gli agenti si portavano subito presso la residenza dello stesso dove accertavano che il veicolo era stato rubato poco minuti prima. Nello specifico, la proprietaria riferiva che stava rientrando a casa, e scendeva ad aprire il carraio lasciando il veicolo acceso. A quel punto si avvicinava un ragazzo che le chiedeva una sigaretta. Mentre le stava rispondendo, il complice saliva sul veicolo e unitamente poi allo stesso che gli aveva chiesto la sigaretta si davano alla fuga con direzione Pogliano centro; dove poco dopo venivano intercettati dalla pattuglia.

I malviventi potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere

Sono in corso le indagini e le analisi dei sistemi di video sorveglianza sia comunali che privati al fine di identificare gli autori dei suddetti fatti criminosi che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi se sotto i portici avessero investito qualche cliente dei bar presenti.