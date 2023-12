Rubano una cassaforte, ma dentro vi trovano fucili e la abbandonano per strada

Rubano una cassaforte ma ci trovano dentro armi e la abbandonano.

Rubano una cassaforte, ma visto il contenuto se ne disfano

Il forziere è stato trovato nei giorni scorsi in via Grigna a Rescaldina. All'interno, i fucili di un cacciatore, con tanto di cartucce. Un bottino che a quanto pare non ha soddisfatto i ladri, che probabilmente speravano di trovarvi denaro e preziosi. Delusi, i topi d'appartamento si sono presto disfatti della cassaforte scaricandola in un'area boschiva.

I fucili sono stati restituiti al legittimo proprietario

Le armi sono state recuperate dai Carabinieri che le hanno prontamente restituite al legittimo proprietario, che le deteneva regolarmente e aveva sporto denuncia in seguito al furto subito.