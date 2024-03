Rubano un joystick, due ragazzi nei guai

Rubano un joystick all'interno del Conad di Rescaldina: un arresto e una denuncia.

Rubano un joystick al Conad

Pensavano fosse un gioco da ragazzi ma non avevano fatto i conti con il personale della security e con i Carabinieri. Così i due giovani sono finiti nei guai. I due, nella sera di sabato, erano entrati nel Conad (ex Auchan) di Rescaldina per dirigersi nel reparto di elettronica: qui uno dei due, un 26enne di Rescaldina, ha afferrato un joystick per poi nasconderlo nello zaino di un amico, un 42enne di Legnano. Quest'ultimo ha cercato di oltrepassare le casse pensando di non essere stato notato.

L'arrivo dei Carabinieri

La sicurezza, anche grazie alle telecamere, li aveva infatti osservati mentre erano in azioni. Allertati i Carabinieri, arrivati sul posto immediatamente, il giovane con lo zaino è stato subito bloccato e per lui è scattata la denuncia per ricettazione; l'altro ragazzo è stato rintracciato dai militari mentre stava ancora girando per il reparto: per lui è scattato l'arresto per furto.