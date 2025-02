Prima rubano un'auto a un padre che faceva le guide al figlio a Nerviano, poi rapinano una farmacia a Pregnana e infine scappano fino a Lainate dove vengono arrestati: in carcere due italiani di 26 e 28 anni.

Rubano prima un'auto e poi rapinano una banca: arrestati due ventenni

I militari della stazione Carabinieri di Rho, supportati in fase operativa da personale delle compagnie di Rho e Legnano, hanno arrestato per concorso in duplice rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale un 26enne ed un 28enne, entrambi italiani.

Nella giornata di lunedì 24 febbraio, alle ore 15:30 circa, in via Canova a Nerviano, i due soggetti travisati ed armati di due pistole, poi risultate a salve, e mediante minaccia si sono impossessati di un’autovettura facendo scendere gli occupanti, un padre ed un figlio intenti ad effettuare prove di guida.

I due malfattori, durante la rapina, hanno perso una delle due pistole, poi recuperata dagli operanti, e si sono dati alla fuga con l’auto rubata.

La rapina a Garbagnate e la fuga fino a Lainate

Alle successive ore 16:25 circa, gli stessi soggetti, sempre travisati ed armati di una pistola, hanno consumato un’altra rapina presso una farmacia comunale di Garbagnate Milanese, ove sono riusciti ad asportare la somma contanti 200 euro, per poi dileguarsi, sempre a bordo dell’autovettura rapinata, in direzione del Comune di Senago. Una pattuglia della stazione di Rho, in costante collegamento radio con la centrale operativa e con le altre pattuglie in circuito, ha intercettato i malviventi avviando un inseguimento, senza mai perderli di vista, che si protraeva nei comuni di Cesate, Senago, Garbagnate Milanese e Lainate.

I due durante l’inseguimento hanno effettuato diverse manovre pericolose ed elusive cagionando in almeno due circostanze, in maniera lieve, collisioni con autovetture civili in transito sulla pubblica via, e giunti all’altezza di via Puccini di Lainate hanno abbandonato il veicolo rubato e dopo essersi separati tra loro, tentavano di sottrarsi all’arresto scappando a piedi e nascondendosi all’interno di edifici privati, ove tuttavia sono stati rintracciati e tratti in arresto.

All’esito della perquisizione personale gli arrestati venivano trovati in possesso rispettivamente delle somme di 120 € e 80 €, corrispondenti complessivamente all’incasso rapinato.

Gli arrestati, termine formalità di rito, sono stati associati presso la casa circondariale di Milano San Vittore.