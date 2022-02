Rubano le gomme alle auto in sosta e lasciano i mattoni

L'amara sorpresa al risveglio

I ladri hanno asportato le ruote di un'Alfa Romeo e di una Mercedes

Brutta sorpresa questa mattina, 17 febbraio 2022, per due automobilisti di Legnano che si sono svegliati non trovando più le gomme della propria auto.

L'amara sorpresa per i proprietari

Hanno lasciato qualche mattone sotto la macchina per mantenerla dritta e si sono portati via tutte le ruote e i cerchi in lega: i ladri hanno colpito a Legnano nella notte appena passata in via Bissolati, davanti alla scuola primaria don Milani, rubando i cerchioni di una Mercedes e in via Monte Nevoso colpendo un'Alfa Romeo Stelvio.

Il furto in una zona centrale

Il furto è avvenuto in un'area residenziale e in zona centrale della città: una posizione che non ha scoraggiato i ladri che hanno agito approfittando della notte e dell'assenza di persone in strada.

Foto di Maurizio Ferrari