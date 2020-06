Rubano la bici a un anziano in farmacia, due 15enni denunciati dalla Polizia Locale

Rubano la bici a un anziano che era entrato nella farmacia Bonomi di Canegrate. Caso risolto a tempo di record dalla Polizia Locale: due giovanissimi di Legnano nei guai.

Due 15enni di Legnano che rubano la bici a un anziano in farmacia. Il caso è stato risolto brillantemente e a tempo di record dalla Polizia Locale di Canegrate, coi due minorenni denunciati a piede libero per furto.

E’ successo nel pomeriggio di sabato. Un 75enne in sella alla sua mountain bike (bici vecchio modello, ma che al pensionato serviva per muoversi in paese) è arrivato all’esterno della farmacia Bonomi, in Piazza Unità d’Italia, a Canegrate: ha lasciato la bici all’esterno ed è entrato per acquistare alcune medicine. Pochi minuti dopo è uscito ma la bici era scomparsa. In quei momenti stava passando in via Manzoni una pattuglia della Polizia Locale: ascoltato il racconto dell’uomo, gli agenti si sono subito messi al lavoro.

Prima cosa: guardare le telecamere che danno sulla farmacia. Le immagini avevano “catturato” tutto: si vedevano due ragazzi, uno tra l’altro in sella a una bici di colore giallo molto appariscente, che si avvicinavano alla bici dell’uomo per poi fuggire con la stessa n direzione di via Garibaldi.

Con gli elementi a disposizione, le due pattuglie della Polizia Locale hanno iniziato a dare un’occhiata nelle aree verdi del paese. Ed ecco che, in meno di un’ora, in via Bologna hanno trovato un gruppo di ragazzini: tra questi gli autori del furto, due 15enni di Legnano. Per loro è scattata la denuncia a piede libero per furto.

