Rubano il cellulare a un anziano, arrestati due 20enni

Stazione Centrale

Rubano il cellulare a un anziano, ma finiscono subito in manette

Quell'uomo avanti negli anni, alle prese con borse e valigie, che stava salendo su un autobus nei pressi della Stazione Centrale di Milano era parso loro una preda perfetta. E infatti gli si sono avvicinati e, con destrezza, hanno aperto la borsa che l'anziano aveva a tracolla sottraendogli il telefonino. I due, algerini di 21 e 27 anni, entrambi irregolari nel nostro Paese, sono poi saliti sullo stesso mezzo del malcapitato con l'intenzione di allontanarsi dal luogo del crimine. Non avevano fatto i conti però con gli uomini della Polizia ferroviaria i quali, impegnati in un servizio antiborseggio nell'area della stazione, non si erano persi la scena. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente: una volta raggiunti e bloccati i due ladri, li hanno arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e hanno restituito il maltolto alla vittima.