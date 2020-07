Rubano due telefoni cellulari: nei guai due ragazze di 13 e 15 anni

Rubano due telefoni cellulari in un negozio di Mortara: nei guai due ragazze di 13 e 15 anni di Legnano.

Minorenni segnalate

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Mortara (PV), a conclusione delle indagini, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minori di Milano, per il reato di furto aggravato in concorso, 2 ragazze, rispettivamente di 15 e 13 anni, entrambe residenti a Legnano.

Il furto dei telefoni cellulari

L’evento si era verificato il 29 giugno scorso presso l’esercizio commerciale “pc3000” di Mortara(PV) dove avevano asportato due telefoni cellulari in esposizione, dandosi poi alla fuga.

Le due giovani erano state poi bloccate nelle vicinanze del negozio da una pattuglia di carabinieri, che aveva recuperato e restituito la refurtiva all’esercizio commerciale.

