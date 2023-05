Rubano cosmetici e il cellulare di una cliente: arrestate tre donne

Rubano cosmetici e sfilano il telefonino a una cliente della Conad di Rescaldina: prese.

Erano entrate alla Conad (ex Auchan) di Rescaldina come delle normali clienti. Ma di pagare non ne avevano nessuna intenzione. Stiamo parlando delle tre donne che nel tardo pomeriggio di giovedì sono entrate in azione nel noto supermercato. Due di origine cubana, una di 35 e l'altra di 26 anni, e l'altra colombiana, anch'essa 26enne: avevano iniziato a girare per i vari reparti della struttura, poi hanno preso dei cosmetici (per un valore di 60 euro) nascondendoli nelle borse. Ma non solo: senza farsi notare, hanno anche rubato il cellulare dalla borsa di una donna che stava facendo la spesa.

L'arresto

Le tre donne sono state notate dal personale della sicurezza del centro che hanno allertato i Carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari della Stazione di Cerro Maggiore che le ha bloccate. Ed è scattato l'arresto per furto aggravato e furto con destrezza. Arresto che è stato convalidato, le tre sono libere in attesa del processo con obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria.