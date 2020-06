Rubano centinai di euro di prodotti al supermercato: lui viene arrestato lei scappa

Rubano centinaia di euro di prodotti al supermercato: arrestato un giovane cittadino rumeno per rapina impropria.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno, a seguito di segnalazione effettuata al Numero unico di emergenza, il personale del Commissariato Rho-Pero, intervenuto nel supermercato “Il Gigante” di via Magenta a Rho, in quanto era stato bloccato un cittadino straniero che aveva rubato un bel po’ di merce. Il vigilante ha infatti riferito che pochi istanti prima un uomo ed una donna, all’interno del supermercato, avevano nascosto merce varia nelle rispettive borse e che una volta giunti alle casse, la donna era scappata mentre l’uomo si era messo in coda per pagare solo una confezione d’acqua.

Il giovane rumeno fermato dalla guardia, messo alle strette, aveva infine estratto dalla tracolla vari prodotti alimentari per un ammontare di un centinaio di euro e pertanto era stato invitato ad attendere l’arrivo delle Forze dell’ordine.

L’arresto

Nell’attesa degli Agenti, il reo aveva provato a fuggire spintonando e minacciando l’addetto alla sicurezza che però è riuscito a trattenerlo e poi affidarlo alla Polizia, intervenuta tempestivamente.

Tratto in arresto è stato condotto in Questura, in attesa del giudizio direttissimo. La complice si è dileguata facendo perdere le sue tracce ma gli Agenti del Commissariato, sono riusciti comunque ad individuare il veicolo con cui i due si erano spostati. Ulteriori accertamenti sono tutt’ora in corso.

