Rubano le cassette (vuote) delle offerte in chiesa, rintracciati e denunciati

Rubano le cassette (però vuote) delle offerte in chiesa a Dairago; rintracciati a Villa Cortese.

Si erano introdotti nella chiesa parrocchiale di Dairago nel pomeriggio di martedì, una volta dentro hanno preso tre cassette per le offerte (che erano però vuote) e si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Punto.

Le ricerche e le denunce

I tre fuggitivi sono stati rintracciati dai Carabinieri la sera stessa, a Villa Cortese. I tre erano due italiani, uno di 45 e l'altro di 32 anni. Per loro è scattata la denuncia in quanto riconosciuti dalle telecamere di videosorveglianza. Con loro la refurtiva non c'era più, due delle cassette sono state ritrovate vicino alla chiesa.