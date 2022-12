Rubano un albero e staccano la luce del presepe

Presepe vittima dei ladri a Canegrate.

Rubato albero dal presepe e luce ko

Ladri in azione sul presepe allestito nel cuore di Canegrate. E' quanto successo in questi giorni, per il rammarico degli organizzatori, ossia la contrada Baggina e altre associazioni che ne avevano curato l'allestimento. La Natività è quella presente nella centralissima piazza Matteotti, evento per accompagnare la comunità verso l'appuntamento con il Natale. In una di queste notti, ignoti, si sono portati via uno degli abeti che si trovava tra una casetta e una statua così come è stata tolta la corrente che alimentava l'opera.

L'amarezza

"Facendo il giro di controllo ci siamo anche accorti che uno dei pini era stato sradicato dal suo vaso- commentano dalla contrada Baggina - Non sappiamo se è un dispetto o altro, di sicuro è qualcosa che dà molto fastidio". Ora le luci sono state ripristinate e la Polizia locale, che ha raccolto la denuncia, è al lavoro sulle immagini delle telecamere che puntano proprio sulla piazza.