Rubano abbigliamento in diversi negozi de Il Centro di Arese: fermati dai Carabinieri di Cesate.

Rubano abbigliamento in diversi negozi de Il Centro: fermati dai Carabinieri

Colti in flagranza di furto tre persone per aver rubato 7 vestiti da Bershka, negozio all’interno de Il Centro di Arese.

Il reato è stato messo a segno ieri, lunedì 5 dicembre intorno alle 21.30.

Una donna, nata in Romania nubile, incensurata, nullafacente, un ragazzo romeno classe 2005 e una ragazza romena classe 2008, in concorso con altri 5 giovani, alcuni dei quali verosimilmente minorenni, rimasti ignoti poiché dileguatisi prima dell’arrivo dei militari, sono stati fermati dall’addetto alla vigilanza antitaccheggio e dei Carabinieri di Cesate, dopo essere stai allertati dal responsabile del negozio di un furto.

La donna e i due ragazzi romeni in questione infatti, dopo essere stati controllati, sono stati colti con 7 capi di vestiario previo danneggiamento ed asportazione delle placche antitaccheggio.

La donna inoltre è stata trovata in possesso di altri 2 grandi sacchi contenenti capi d’abbigliamento, anch’essi di provenienza furtiva, risultati rubati poco prima in altri negozi presenti all’interno del medesimo centro commerciale.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

La donna è stata quindi arrestata e al termine delle formalità rito trattenuta nella camera di Sicurezza di Rho, in attesa del rito direttissimo.

I due minori sono invece stati identificati e, dopo le formalità di rito, deferiti in stato di libertà e affidati ai rispettivi familiari.