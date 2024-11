Ruba una maglietta in un negozio ma viene subito fermato dalla Polizia Locale

Ruba una maglietta in un negozio ma grazie alla segnalazione del commerciante e all'immediato intervento degli agenti della Polizia Locale viene subito preso identificato e denunciato piede libero per furto.

Il commerciante ha descritto l'uomo che aveva sottratto una maglietta del valore di 30 euro

I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di ieri nel centro di Rho. Attorno alle 11.30 una pattuglia del servizio di pronto intervento attiva in centro è stata avvicinata da un commerciante di via Madonna, che segnalava il furto di un capo di abbigliamento dal proprio negozio. Il negoziante ha descritto l’uomo che aveva sottratto una maglietta del valore di 30 euro, indicando la direzione presa durante la fuga.

Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti penali specifici

Gli agenti hanno raggiunto prontamente l’autore del furto, ancora in possesso del capo di abbigliamento rubato. Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti penali specifici. L’uomo è stato accompagnato al comando di corso Europa dove è stato identificato e denunciato piede libero per furto. A corredo della testimonianza del commerciante, anche le riprese delle telecamere di sorveglianza interne al negozio, allegate alla denuncia.

Fermato anche un automobilista che viaggiava senza assicurazione

Più o meno alle stessa ora, in corso Europa, una seconda pattuglia ha fermato un’auto perché l’apposita apparecchiatura in dotazione alla Polizia Locale segnalava che non fosse coperta da assicurazione obbligatoria. Il veicolo era stato fermato dalla Guardia di finanza di Milano e sanzionato per la mancanza di assicurazione. L’uomo alla guida non ha pagato né l’assicurazione né le sanzioni conseguenti e ha continuato a circolare nonostante il fermo in atto: individuato a Rho, è stato accompagnato al comando “Savarino” e la Fiat Doblò è stata confiscata e affidata al custode acquirente (il gestore del carro attrezzi) che può procedere con la vendita giudiziaria