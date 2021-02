Ruba un paio di auricolari all’Esselunga: arrestato

Ruba un paio di auricolari all’Esselunga di Legnano: il giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Ruba un paio di auricolari all’Esselunga, preso

I poliziotti sono arrivati sul posto in attimo, riuscendo a fermare il giovane che se ne stava andando senza aver pagato la merce. E’ l’hanno arrestato per furto aggravato. E’ quanto successo la sera di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, in pieno centro a Legnano. La Polizia di Stato è intervenuta al supermercato Esselunga (zona Cantoni) in quanto era stato segnalato un giovane che aveva rubato della merce elettronica, per la precisione un paio di auricolari dal valore di 49 euro cadauno. Il ragazzo aveva rotto le confezioni per poi nascondersi tutto nel giubbotto.

L’intervento

L’addetto alla vigilanza aveva però visto tutto: alla cassa aveva pagato solo una birra. Così è partita la chiamata al commissariato, la volante è arrivata in un attimo. Il giovane, di origini venezuelane e residente in zona, è stato bloccato. E arrestato.