Ruba un Babbo Natale ma poi si pente e lo restituisce FOTO

Ruba un Babbo Natale ma poi si pente e lo restituisce

A Natale si è tutti più buoni… o quasi.

E’ il caso di una ladra che si è pentita di ciò che aveva fatto e ha chiesto scusa restituendo il bottino.

E’ successo lunedì mattina intorno alle 7.15. Una donna, camuffata per non farsi riconoscere, si è introdotta nella Lavanderia Susy e con destrezza ha sottratto il Babbo Natale che decorava il locale.

La proprietaria dell’attività, Susanna Guidi non ha lasciato passare in sordina l’accaduto soprattutto perché è la seconda volta che qualcuno, probabilmente la stessa persona, ruba qualcosa: «L’anno scorso, nello stesso periodo, mi hanno portato via una pianta ornamentale – racconta Guidi – Ho visto la malintenzionata dalle telecamere di sorveglianza e aveva lo stesso atteggiamento e modo di muoversi. L’anno scorso non ho sporto denuncia ma questa volta lo avrei fatto».

Non è però servito ricorrere alle Forze dell’Ordine perché qualche ora dopo Guidi, che aveva sospettato di una cliente, si è fatta avanti e ha affrontato la presunta ladra.

La donna è poi tornata nella lavanderia chiedendo scusa per il gesto e restituendo il Babbo Natale.

«Tutto è bene quel che finisce bene ed essendo nel periodo natalizio bisogna essere tutti più buoni quindi l’ho perdonata».

