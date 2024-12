Ruba tre videogiochi, nelle mutande le chiavi di un'auto rubata

Ruba tre videogiochi al centro commerciale di Rescaldina, nelle mutande le chiavi di una vettura rubata.

Quattro persone beccate a rubare alla Conad, ex Auchan di Rescaldina. E, dopo l’intervento dei Carabinieri, sono finite nei guai.

Il primo è stato un 29enne, di Carnago, arrestato in flagranza di reato per furto aggravato dopo essere stato bloccato dai militari di CerroMaggiore, avvisati dal personale della security: il giovane - la sera di mercoledì scorso - aveva infatti sottratto tre videogiochi dal valore di 190 euro dal negozio Unieuro. Ma non solo: perquisendolo, nelle mutande teneva le chiavi di un'auto che, trovata nel parcheggio, è risultata essere stata rubata ad Azzate il 7 dicembre. Refurtiva e veicolo sono stati ridati ai legittimi proprietari. Per lui anche la denuncia per ricettazione.

Tre donne rubano invece cioccolato e dolci

Pochi giorni dopo è scattato invece l’arresto per tre donne, di origini romene, due di 24 e una di 21 anni: girando nel supermercato, avevano infilato cioccolatini e dolci in alcune buste, tentando poi di allontanarsi senza pagare; anche qui la security si è accorta delle loro mosse e ha allertato i Carabinieri, che le hanno bloccate: addosso avevano mere per 600 euro.