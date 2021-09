Ruba le offerte in chiesa: 46enne fermato e denunciato

A Inveruno

Un uomo di 46 anni ha rubato le offerte dalla chiesa di Inveruno: si è poi dato alla fuga, ma è stato fermato e denunciato.

A raccontare quanto successo è stata il sindaco Sara Bettinelli, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 settembre 2021:

"Grazie ad un intervento della nostra Polizia Locale è stato fermato e denunciato per furto aggravato un uomo di 46 anni, di Cinisello Balsamo, che si è reso responsabile di furto delle offerte presenti nelle cassette all’interno della chiesa di San Martino. La Polizia Locale è stata allertata dal Parroco, don Marco Zappa, presente al momento del compimento del reato".

L'uomo è stato poi denunciato

Il 46enne si era dato alla fuga, ma è stato fermato in via Grandi e, successivamente, accompagnato in Comando per gli atti di rito. Il maltolto verrà restituito alla Parrocchia.

Ha concluso il primo cittadino: "Un grazie sincero alla nostra Polizia Locale ed a tutti coloro che hanno contribuito nel bloccare il malvivente".