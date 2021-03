Ruba il portafoglio a una donna, arrestato

Ruba il portafoglio a una donna mentre fa la spesa, arrestato

Un ragazzo di nazionalità tunisina, classe 1999, è stato arrestato ieri dagli agenti di polizia del Commissariato Rho Pero. Il giovane è stato bloccato all’esterno di un supermercato rhodense, mentre cercava di fuggire dagli addetti della sicurezza che avevano notato il suo crimine. E’ stato fermato dagli agenti mentre correva fra le automobili del parcheggio.

Borseggiatore

Sopraggiunto il personale della sicurezza, questi hanno riferito come l’uomo, poco prima, si aggirasse con fare sospetto tra i corridoi del supermercato. Già noto alle forze dell’ordine, il ragazzo era già tenuto sott’occhio dal personale e a buon ragione: è stato infatti notato mentre si avvicinava ad una signora e, mentre lei era affaccendata nelle compere, prelevava il portafoglio dalla borsa che portava a tracolla senza che la malcapitata se ne avvedesse.

In prova ai servizi sociali

Invitato a fermarsi, il ladro, vedendosi sorpreso, con molta violenza spingeva con forza il sorvegliante per guadagnarsi la fuga e fuggiva, inseguito, verso l’esterno: dove terminava la sua corsa nelle braccia dei poliziotti. Per tali fatti l’uomo veniva accompagnato presso il Commissariato Rho Pero, dove veniva sottoposto ai rilievi fotografici e dattiloscopici ed arrestato per rapina impropria. Il fermato risultava essere sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’Affidamento in prova ai servizi sociali per reati contro il patrimonio: tale misura, in omaggio alla funzione rieducativa della pena, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il reinserimento sociale del condannato, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo avrebbe estinto la pena e ogni effetto penale; funzione di cui l’uomo non ha, evidentemente, inteso beneficiare appieno.