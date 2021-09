E’ stato denunciato dai poliziotti locali castanesi l’autore di un furto aggravato commesso qualche giorno fa in danno di una fedele mentre seguiva la messa nella Chiesa di Castano Primo.

Ruba il portafogli in chiesa. Denunciato

Un italiano, con precedenti penali e di polizia è stato individuato e successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato attribuitogli a seguito di un’attenta attività d’indagine espletata da personale in forza al locale Comando di Polizia locale di Castano Primo.

Le indagini

Dalle risultanze investigative è emersa la responsabilità dell’uomo che si era introdotto qualche giorno fa, all’interno della chiesa San Zenone (nella piazza principale del paese), il quale approfittando di un momento di distrazione di una fedele intenta a seguire l’omelia, le aveva sottratto il portafogli. La donna si è accorta del furto ed ha provato in qualche modo ad inseguire l’uomo, non riuscendo però a fermarlo, in quanto, il malvivente si dava celermente alla fuga dapprima a piedi e poi a bordo di un autoveicolo. Gli agenti rinvenivano nella stessa mattinata il portafogli ed i documenti della donna, i quali gli venivano così restituiti e dove risultavano mancanti solo i denari contanti.

La caccia al ladro

Dopo varie ricerche, il soggetto è stato individuato in un comune dell’hinterland e convocato presso il Comando di piazza Mazzini, ove seppur confessava il suo reato, al termine degli atti veniva deferito a piede libero e richiesta la misura di prevenzione.

Ora sarà l’A.G. a valutare il fatto costituente reato che si ricorda, in caso di più circostanze aggravanti, prevede la pena da tre a dieci anni di reclusione e la multa da 206 a 1.459 euro.